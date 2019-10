TV: Heta derbyt kan bli Zlatans sista match – klubbpresidenten: ”Han har betytt mycket för oss”

Derbyt mellan LA Galaxy och LAFC i slutspelet av MLS är en av de hetaste matcherna i MLS historia. Lagen har under säsongen mötts i flera heta derbyn och till matchen som spelas under natten mot torsdag var andrahandsbiljetter uppe i över 30 000 kronor per biljett.

Det är minst sagt en het match som väntar.

- Det är den här sortens stunder som vi spelar för och som är viktiga för oss och honom. Så det kommer bli en bra show i morgon, säger LA Galaxys klubbpresident Chris Klein till TV4.

Klein menar att Ibrahimovic är den bästa spelaren som någonsin spelat i ligan, men säger att det är osäkert om han har en framtid i klubben. Anfallaren gick i förra veckan ut och sa att matchen mot Minnesota, där Galaxy kunde åkt ut, potentiellt kunde bli hans sista i karriären.

Men från klubbens sida har man inte några tankar om nästa säsong än.

- Vi oroar oss om den här säsongen och vi vill avsluta starkt. Vi har ett bra förhållande men vår överenskommelse är att vi ska spela klart den här säsongen och sen ska vi sätta oss ner och diskutera om vad han vill göra och vad som är bäst för klubben. Men han har betytt mycket för oss, säger Chris Klein.

- Oavsett när han gör något, om han säger något eller gör något på planen så blir det visat över hela världen. Vi gillar det, det är bra för vårt märke och för vår klubb och han är en bra representant för oss.

