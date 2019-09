TV: Ibrahimovic målskytt igen när Galaxy föll på övertid

Zlatan Ibrahimovics Los Angeles Galaxy blev så sent som i torsdags klart för slutspel genom seger mot Real Salt Lake i MLS. Natten till måndagen väntade därmed ett inte riktigt lika viktigt möte med Vancouver Whitecaps, men än dock ett placeringsmöte inför det kommande slutspelet.



Det blev också en svängig drabbning. Ibrahimovic kvitterade i 23:e minuten till 1-1 med sitt 29:e mål på 28 matcher den här säsongen, fint framspelad av Cristian Pavon i straffområdet. I andra halvlek ordnade Uriel Antuna 2-2 för Galaxy och när Ibrahimovic nickade fram Chris Pontius i 86:e minuten till 3-3 luktade det kryss.



Så blev det däremot inte. Vancouver kontrade i fjärde övertidsminuten och tog ledningen för fjärde gången i matchen till slutresultatet 4-3.



- Jättebesviken. Det här är inte vad vi ville. Vi vill ha ett bra avslut på grundsäsongen och det här påminner oss om vår sista match förra säsongen (mot Houston där det blev förlust och missat slutspel). Vi var inte i slutspel då, det är enda skillnaden. Det var inte en bra match från oss, totalt sett en dålig match. Vi gjorde så många misstag och förtjänar inte ens att ta en poäng i den här matchen, säger Ibrahimovic i ett klipp på Galaxys hemsida.



Galaxy är nu på fjärdeplats i västra divisionen och ställs i sista omgången på söndag mot just Houston Dynamo på bortaplan i ligan.



- Nu är vi i slutspel och om vi vinner (mot Houston) kommer vi på en bättre plats, precis som vi kunde i dag. I slutspelet blir det sedan ett helt annat tankesätt med hemma- och bortamatcher. Det spelar ingen roll, men det krävs ett annat tankesätt då än nu under grundsäsongen.



Ibrahimovic fick även en fråga om han hoppas på en hemma- eller bortamatch i första slutspelsomgången. Då svarade han med att han inte bryr sig, då han inte tycker att det finns en självklar favorit till ligatiteln.



- Jag vet inte. Det finns ingen favorit. De sa att vi skulle vinna i dag och att vi har ett bra läge, men vi förlorade. Det är MLS. Det finns inga favoriter. Borta eller hemma? Allt kan hända.