TV: Ibrahimovics Galaxy föll - Tinnerholm bakom New Yorks mål

Anton Tinnerholm vann mot Zlatan Ibrahimovic i MLS. Tinnerholm låg bakom båda New York Citys mål i 2-0-segern.

Zlatan Ibrahimovic och hans Los Angeles Galaxy tog under lördagskvällen emot Anton Tinnerholms New York City på hemmaplan i MLS. Galaxy var inför mötet formsvagt med två raka matcher utan seger - och inledningsvis var New York City även bäst i den här tillställningen.

New York City hade mycket boll och hotade emellanåt framåt. Heber var i mitten av första halvlek nära, men klackade tätt över mål - och matchen var därmed fortsatt mållös. Ibrahimovic hade i den 27:e minuten nätkänning, men målet dömdes bort för offside.

Till slut fick New York City utdelning. Anton Tinnerholm tog i den 44:e minuten avslut någon meter utanför straffområdet och fick se Galaxy-målvakten David Bingham släppa en retur som Heber utnyttjade till 1-0. Några mintuer senare var det dags igen. Tinnerholm stormade in i straffområdet och slog ett inspel in mot mål, men fick se en motståndare stoppa bollen med ena armen och City blev tilldelat straff.

Maxi Moralez, som hade två straffmissar i bagaget den här säsongen, var nu kylig och sköt 2-0 från elvameterspunkten till tvåmålsledning i halvtid.

Andra halvan av matchen var inte lika händelserik som den första. Los Angeles Galaxy jagade efter ett reduceringsmål och i slutet av matchen var bland annat Ibrahimovic nära med en lyftning över motståndarmålvakten mot mål, men fick se en försvarare täcka undan avslutet vid mållinjen. Därefter hade svensken även ett avslut från nära håll i ribban, men fick helt enkelt den här kvällen inte utdelning. Därmed lämnade Ibrahimovic planen mållös för andra matchen i följd.

Ibrahimovic hamnade även i rampljuset med några minuter kvar av matchen, då han tog tag i City-målvakten Sean Johnsons nacke som svarade med att slänga sig ner mot marken. I slutändan fick både svensken och målvakten en varsin varning och matchen slutade 2-0 till Citys och Tinnerholms fördel.

Los Angeles Galaxy har numera tolv poäng efter 22 spelade matcher, medan New York City har 18 poäng efter elva spelade matcher i MLS. Båda lagen är på slutspelsplats.