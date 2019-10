TV: Jansson i otäck kollision - utrullad på bår

Tidigare AIK-backen Robin Jansson, numera i Orlando City, avslutade under söndagen MLS-säsongen mot Chicago Fire hemma på Orlando City Stadium. Orlando hade inför matchen redan missat slutspel, men kunde spela för en bättre placering i ligan.

Då tog matchen slut redan efter 30 minuter för svensken.

Jansson skallade efter en hörna ihop med en motståndare och blev sedan liggande i gräset. Efter ett par minuter blev mittbacken utrullad på bår från planen med en nackkrage.

Orlando meddelade i halvtid att klubben kommer att undersöka svenskens nacke. Ännu är det oklart hur läget är med Jansson.

"Robin Jansson, som forslades av, kommer att få sin nacke undersökt", meddelade Orlando City i halvtid på Twitter.

Orlando föll i slutändan med 5-2 mot Chicago och blev nästjumbo i den östra divisionen. Jansson stod för totalt 28 matcher den här säsongen i MLS.

