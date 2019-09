TV: Janssons Orlando hämtade upp tvåmålsunderläge - Nani poängräddare med läckert mål

Ladda ner Fotbollskanalens app via App Store.

Tvåmålsunderläge i paus. Då vände Robin Janssons Orlando City 3-1 till 3-3 och tog en poäng mot New England Revolution, mycket tack vare ett kanonmål från Nani.

Robin Jansson och hans Orlando City jagar slutspelsplats i MLS. Under natten till söndag ställdes laget mot New England Revolution och Orlando City lyckades få med sig en poäng.

Orlando hamnade i tidigt underläge efter ett självmål, men lyckades komma tillbaka kort därefter då den tidigare Manchester United-spelaren Nani gjort 1-1 på nick. Men sedan tog New England kommandot igen efter Cristian Penilla läckert lobbat in 2-1 och innan den första halvleken var färdigspelad gjorde även Gustavo Bou 3-1 till New England.

Trots uppförsbacken i halvtid lyckades Orlando City hämta upp underläget. Bara någon minut efter paus satte Dom Dwyer dit 3-2 och en kvart in i matchens andra var det kvitterat efter ett klassmål av Nani. Portugisen vände och vred precis vid straffområdet innan han till hittade yta för att knorra in 3-3, vilket också blev matchens slutresultat.

En poäng för Orlando City innebär att laget alltjämt är utanför slutspelsplats. Laget har tre poäng upp till New England, som för tillfället innehar den sista slutspelsplatsen, med tre omgångar kvar av grundserien. Robin Jansson spelade hela matchen mot New England.

