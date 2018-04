TV: Magnus Eriksson målskytt inatt - men San José fick bara oavgjort

I nattens match mot Houston Dynamo gjorde svensken 1-0-målet. Efter en passning snett inåt bakåt från Jackson Yueill och mötte Eriksson bollen utanför straffområdet och placerade distinkt in ledningsmålet.

Houston Dynamo vände dock på matchen till 2-1 innan hemmalaget San José kunde kvittera i matchens slutskede.

Erikssons lag, som tränar av Mikael Stahre, ligger på plats tio av tolv lag i den västra konferensen.

Se Erikssons distinkta avslut nedan.

