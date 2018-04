TV: Magnus Eriksson med sitt första MLS-mål

Det blev oavgjort under nattens match mellan Philadelphia Union och San Jose Earthquakes i MLS. Gästerna tog ledningen genom Magnus Eriksson strax innan paus och svensken gjorde därmed sitt första mål i ligaspelet den här säsongen. Målet var ett vackert, placerat avslut, från den förre djurgårdaren. Även Joel Qviberg, tidigare i BP, fick spela från start.

Poängen var välbehövlig för San Jose som därmed bröt sviten på två raka förluster.

- Det var viktigt. Vi har nyss haft två tuffa matcher med noll poäng. Självklart ville vi vinna men de spelade bra i andra halvlek och vi blev lite för låga. Tuff match, särskilt i andra halvlek, säger målskytten Magnus Eriksson till klubbens twitterkonto.

Två andra svenskar, Axel Sjöberg och Johan Blomberg spelade även de från start under natten. Colorado Rapids spelade oavgjort borta mot Dallas, 1-1.

SWEDE STRIKE! @Erikssonmange7 rifles one into the net for the DP's first goal. #WeAreSanJose | #PHIvSJ pic.twitter.com/n7bbIKhg45