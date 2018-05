TV: Magnus Eriksson med sitt tredje mål för säsongen

Redan efter två minuters spel fick Magnus Eriksson ett ypperligt läge att öka på sin målskörd i nya klubben San Jose Earthquakes. Då pekade nämligen huvuddomaren på straffpunkten i mötet med Minnesota och fram för att förvalta den klev nämnde Eriksson.

Den förre Djurgården- och Malmö FF-spelaren var säkerheten själv och placerade bollen intill den ena stolpen.

San Jose, som tränas av Mikael Stahre och som annars inlett säsongen knackigt, vann till slut med 3-1, lagets andra seger på de nio inledande omgångarna.

Now THAT'S how you start a match!@Erikssonmange7 gives the good guys a very early lead. #WeAreSanJose pic.twitter.com/y3oIcRlyxv