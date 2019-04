TV: Spetsmark målskytt i debuten i USA

Julia Spetsmark, som förra sommaren lämnade Manchester City för Djurgården, gjorde bara ett halvår i damallsvenskan innan hon i början av januari skrev på för regerande mästaren i den amerikanska ligan, North Carolina Courage.

Spetsmark satt i ligapremiären på bänken i 90 minuter, men fick i går hoppa in i 5-0-segern mot Orlando Pride och blev målskytt i debuten. Spetsmark, som kom in i den 74:e minuten, fastställde i den 88:e minuten slutresultatet i matchen med ett skott från straffområdeslinjen, via en motståndare och in via ribban i mål.

North Carolina Courage har därmed nu en seger och ett kryss på de två inledande matcherna av den amerikanska säsongen.