TV: Tidigare allsvensk profil med läckert frisparksmål

Anton Tinnerholms New York City inledde MLS-säsongen med att förlora mot DC United med 2-1 och tog under lördagen emot Cincinnati på hemmaplan i den andra omgången. Då spelade New York-laget bättre och vann med hela 5-0.

Tinnerholm spelade från start och blev utbytt efter 83 minuters spel, men blev den här kvällen överglänst av en annan tidigare allsvensk profil, nämligen Gudmundur Thorarinsson. Den tidigare IFK Norrköping-mittfältaren slog, i den 57:e minuten, till med ett vackert frisparksmål i storsegern.

- Det var en bra känsla hela matchen. Jag tycker att vi spelade väldigt bra. Vi var väldigt starka defensivt, samtidigt som vi kom från en tuff match i förra veckan, då vi inte spelade som vi ville. Vi kom verkligen ut fel, då vi även hade en bra försäsong. Det var kul att göra mål, men framför allt gjorde vi en bra match, säger Thorarinsson till YES Network.

Han fortsätter:

- Jag slog den (frisparken) som jag ville, men sedan vet man aldrig om muren hoppar eller rör sig. Jag hade en bra känsla när jag slog till bollen och det var skönt att den gick in.

New York City har nu tre poäng efter två spelade matcher i MLS. I Cincinnati gjorde i sin tur Tom Pettersson 90 minuter på planen den här kvällen och laget har nu en poäng efter två matcher i ligan.