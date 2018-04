TV: "Tinnerboom" med fantastiskt volleymål: "Får byta till det namnet om jag gifter mig"

Det var inte bara Zlatan Ibrahimovic som stod för drömmål i MLS i natt. En annan tidigare Malmö FF-spelare, Anton Tinnerholm, ville inte vara sämre och slog till med ett fantastiskt volleymål för New York City.

Målet betydde 1-1 mot San José i början på den andra halvleken. NYCFC gick sedan vidare och vann matchen med 2-1 efter mål av Maxi Moralez.

Anton Tinnerholm, som var tillbaka från skada, stod för tre veckor sedan för ett liknande mål och har fått smeknamnet "Tinnerboom".

- Jag gillar det, jag gillar det! Min flickvän sa åt mig att om vi gifter oss kanske vi tar det namnet (skratt). Nä, jag tror inte att jag kommer att ändra det. Men om jag fortsätter att göra fler mål som det här måste jag tänka över det, säger Tinnerholm enligt NYCFC Nation.

Tinnerholm on the nickname 'Tinnerboom': "I like it, I like it! My girlfriend told me if we get married maybe we'd take that name (laughs). No, I don't think I'm going to change it, but if I score some more goals like this then I have to think about it."