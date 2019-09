TV: Tinnerholm stod för viktig assist i NYCFC:s vändning – segern tar laget upp i toppen av tabellen

Se Tinnerholms framspelning i höjdpunkterna från matchen mellan NYCFC och New York Red Bull i spelaren ovan.

Anton Tinnerholm firade sitt nya kontrakt med en viktig assist. Den hjälpte NYCFC att vända mot New England och segern tar laget upp i topp i den östra konferensen.

Anton Tinnerholm skrev i veckan på ett nytt kontrakt med New York City FC, som gör att han kommer att stanna i klubb flera år till. Det firade han under natten mot söndag med att göra avtryck i matchen mot New England Revolution, som NYCFC vände och vann med 2-1.

Men det var bortalaget som tog ledningen på Yankee Stadium i New York. Redan i den andra minuten sprang Juan Fernando Caicedo loss från Cityförsvaret från mittlinjen och kunde trycka in ledningsmålet bakom Brad Stuver.

Men bara sju minuter senare blev Antonio Delamea Mlinar utvisad för gästerna när han sparkade omkull Valentin Castellanos, som var på väg igenom. Efter en VAR-koll valde domaren att ändra sig från ett gult kort till ett rött kort.

Och det numerära övertaget gav utdelning i den andra halvleken. Först var det Tinnerholm som tog en fin djupledslöpning på högerkanten och fick gott om yta. Han slog in bollen mot straffområdet där flera framstörtande lagkamrater kom fram och kunde se hur inhopparen Jesús Medina kyligt chippade bollen över målvakten.

På övertid kom även segermålet från straffpunkten. Samme Medina var kylig efter att Alexandru Mitriță kapats i straffområdet och gav matchen slutresultatet 2-1. Segern gör New York nu toppar den östra konferensen före Philadelphia Union. Laget blev i förra veckan klara för årets slutspel.