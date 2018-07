TV: Zlatan med dubbla mål när Galaxy tappade ledning: "Gör enkla misstag"

De senaste veckorna har Zlatan Ibrahimovic varit och besökt VM i Ryssland och utfört olika sponsoruppdrag. Men nu är han tillbaka i USA och fanns med när hans LA Galaxy spelade 3-3 mot Mikael Stahres San José. Och svensken satte avtryck direkt.

Redan efter 57 sekunder pangade han in 1-0 med en stenhård volley upp i nätttaket och 20 minuter senare kunde han sätta dit Galaxys tredje mål fram till 3-1. Denna gång var det en frispark längs marken som nog San José-målvakten borde tagit.

Men Mikael Stahre-tränade San José lyckades komma tillbaka. Strax innan halvtidsvilan reducerade laget och med 20 minuter kvar att spela kunde Chris Wondolowski kvittera fram till 3-3, vilket också blev slutresultatet.

I matchens slutskede drog Zlatan också på sig en varning och det var han inte ensam om. På matchens avslutande tio minuter fick inte mindre än tre Galaxy-spelare syna det gula kortet. Efter matchen var den svenske stjärnan besviken.

På sin instagram skriver han:

"Inte bra nog".

Zlatan till NBC:

- Tre mål borde vara nog för att vinna matchen och som matchen såg ut borde vi ha vunnit. Vi gör enkla misstag som vi har gjort i några matcher nu.

- Matchen var väldigt upp och ner. Båda lagen var organiserade ibland och då skapas chanser, men när lagen är organiserade blir det svårare.

I San José spelade Magnus Eriksson, som förra året vann den allsvenska skytteligan, hela matchen.

Se Zlatans båda mål nedan.

.@Ibra_Official's first #CaliClasico is going pretty well. 👌



As part of #SNHUGoals, for every RT of this goal @SNHU will donate $1 to @The_USO! https://t.co/fbZX8KbTZ1