TV: Zlatan prickade ribban och nekades straff: "Förstår inte hur de inte kan blåsa"

Det blev 2-2 i nattens möte i MLS mellan Zlatan Ibrahimovics LA Galaxy och Minnesota United, trots att hemmalaget LA hade ledningen två gånger om. Zlatan Ibrahimovic stod en framspelning till ett av målen – och hade dessutom ett skott i ribban. Men något mål från svensken den här gången blev det inte.

Han kunde och borde kanske dock ha fått straff under matchens absoluta slutskede. I den 95:e minuten revs svensken ner då han skulle möte en passning i straffområdet – men domarteamet valde att låta spelet fortgå-

Zlatan Ibrahimovic blev rejält irriterad på domaren – och när tränaren i Galaxy, Sigi Schmid, efter matchen fick se situationen på nytt så tog han svenskens parti.

- Jag tittade precis på videon av händelsen och nog såg det ut som en straff i mina ögon, men videodomaren var uppenbarligen av en annan åsikt, säger Schmid enligt klubbens hemsida.

Lagkamraten Sebastian Lletget:

- En stor besvikelse. Jag förstår inte hur de inte kan blåsa. Det är ett avgörande ögonblick i matchen. Om han inte skulle ramlat så skulle han gjort mål, säger han till klubbens twitterkonto.

Under nattens övriga MLS-matcher är det värt att notera att Magnus Eriksson åter hittade nätet för San Jose Earthquakes. Laget föll dock mot Colorado med 2-1.

Nedan ses situationen där Zlatan inte fick straff, samt höjdpunkter.

