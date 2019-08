TV: Zlatan tvåmålsskytt i ”El Trafico” – Galaxy fortsatt obesegrat mot rivalen efter målrikt derby

Ladda ner Fotbollskanalens app via App Store.

Nytt LA-derby, nya mål från Zlatan Ibrahimovic. Under den tidiga måndagsmorgonen slog svensken till med två nya mål, när Galaxy höll sin svit på obesegrade matcher intakt i ett målrikt ”El Trafico”. - Jag tror att fansen njöt av matchen, säger svensken efteråt.

Det tog inte lång tid innan Zlatan Ibrahimovic hade presenterat sig på Banc of California Stadium under måndagsmorgonen, svensk tid. Efter knappa två minuter hade svensken blivit frispelad av Christian Pavón och tryckt in bollen vid den närmaste stolpen med ett tungt avslut.

LAFC tog sig in på målprotokollet bara tio minuter senare genom Latif Blessing innan det var dags för Ibrahimovic att näta på nytt. LAFC-försvararen Walker Zimmerman spelade på en djupledsboll, vilket gjorde att en offsidestående Zlatan blev spelbar och fri med målvakten gjorde han inga misstag. Han rundade enkelt Tyler Miller och rullade retfullt in bollen i det öppna målet för 2-1 till Galaxy. Målet var svenskens 22:a för säsongen, vilket tar honom upp på lika många som Atlanta Uniteds Josef Martinez på en delad andraplats. Målet var även svenskens åttonde i LA-derbyt.

Innan halvleken var över hade Pavón gjort 3-1 för bortalaget innan Blessing reducerat åt LAFC med sitt andra mål i matchen. I den andra halvleken klev skyttekungen Carlos Vela och kvitterade med sitt 27:e mål för säsongen, fem mer än Ibrahimovic och Martinez. Anfallaren fick dock utgå skadad senare och syntes med en ispåse på baksidan av låret på bänken.

LAFC låg på resten av matchen för ett avgörande, men lyckades inte spräcka hål på Galaxys försvar en fjärde gång, utan matchen slutade oavgjort, 3-3. Det innebär att LAFC fortfarande inte har slagit Galaxy i ”El Trafico”, trots fem försök.

- Jag tror att fansen njöt av matchen. Vi kunde vunnit, vi ledde med 3-1 och släppte in det andra målet i slutet av den första halvleken. Men saker händer, enkla misstag och det kostar, säger Ibrahimovic till Fox Sports efter matchen.

Poängen gör att Galaxy ligger fyra i en jämn västra konferens, där bara LAFC sprungit i väg. Galaxy har fem poäng till godo på Portland Timber, som är det första laget utanför slutspelet i nuläget.