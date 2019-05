TV: Zlatans fina form fortsätter - mål och assist mot Red Bulls

Inför mötet med New York Red Bulls stod Zlatan Ibrahimovic på åtta gjorda mål i ligaspelet på åtta matcher, ett imponerande facit av den svenske veteranen. Redan under den första halvleken utökade Zlatan sitt facit med att göra sitt nionde mål för året. Först hittade han fram med en framspelning till Uriel Antuna och bara minuterna senare kastade han sig själv fram och nickade in 2-1-målet.

A couple of delectable dishes from @diegopolenta92 & @ChrisPontius13 ends with a diving header from @Ibra_official 👏 pic.twitter.com/baMKzIrfiT — LA Galaxy (@LAGalaxy) May 4, 2019

Matchen pågår.