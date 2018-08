TV: Zlatans svit lever än - men Galaxy tappade poäng i jakten på slutspel

Zlatan Ibrahimovic har gjort stor succé på den amerikanska västkusten, sedan ankomsten från Manchester United i våras. Inför nattens hemmamatch mot Colorado Rapids hade 36-åringen stått för 15 fullträffar och ytterligare fem målgivande passningar i ligaspelet.

Natten till onsdagen gästades LA Galaxy av Rapids, med AIK-bekante Johan Blomberg från på mittfältet, på Stubhub Center.

Den forne storspelaren Ashley Cole, som gör sin tredje säsong i Galaxy efter flytten från AS Roma under tidigt 2016, bröt dödläget i början av den andra halvleken. Men Rapids hade inte gett upp och Edgar Castillos lyckades så småningom få in kvitteringen.

I den 78:e matchminuten såg Sebastian Lletget ut att ha säkrat trepoängaren för hemmalaget, men Rapids-anfallaren Niki Jackson hade andra planer och fullbordade Rapids vändning till 2-2. Resulatet skulle stå sig matchen ut.

Det var Galaxys tionde raka match utan förlust med den 36-årige svensken från start. Poängtappet innebär att LA, som innehar fjärdeplatsen efter 25 spelade omgångar, har två poängs marginal ner till Real Salt Lake på den sista slutspelsplatsen.

För Johan Blombergs Colorado ser det tuffare ut. Laget ligger näst sist i sin konferens - hela elva poäng från slutspel.

Se kvitteringsmålet till 2-2 nedan.