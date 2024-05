Tvättbjörnens björntjänst - stoppade spelet i MLS-match

Det har hänt tidigare att fotbollsmatcher pausats på grund av djur inne på planen. Men kanske aldrig med en tvättbjörn.

Det har i alla fall hänt nu.

Efter dryga 20 minuter i Philadelphia Unions hemmamöte med New York City FC sprang en krabat in och spelet avbröts. Personal, som till en början blev avdribblad, lyckades fånga in tvättbjörnen med ett stort sopkärl och efter en paus på 161 sekunder kunde spelet återupptas, enligt ESPN.

"Värva honom nu", skrev MLS på X i samband med filurens kupp.

Philadelphia meddelade att tvättbjörnen lämnades över till djurvårdare, för att senare släppas ut i det vilda.

Annons

New York City vann matchen med 2-1.