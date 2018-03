Zlatan gör första träningen med Galaxy under fredagen

I förra veckan blev det klart att Zlatan Ibrahimovic lämnar Manchester United och i stället flyttar till Los Angeles Galaxy i MLS. Galaxy har spelat en match sedan Zlatan blev klar, borta mot Vancouver Whitecaps, men där var Zlatan inte med.

Nu går Galaxy ut med att Zlatan kommer att ansluta till laget och gör sin första träning i morgon, fredag. Galaxy skriver även att Zlatan är uttagningsbar till derbyt mot LAFC på lördag och att han även kommer hålla en presskonferens klockan 13 lokal tid, klockan 22 svensk tid, på fredagen.

#zLAtan is coming to Los Angeles.@Ibra_official will train with #LAGalaxy on Friday: https://t.co/fSFDElSeZU pic.twitter.com/tOHH81aeNY