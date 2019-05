Zlatan hamnade i dispyt med målvakt - uppges bli avstängd i två matcher

I den förra MLS-omgången förlorade Zlatan Ibrahimovics LA Galaxy mot Anton Tinnerholms New York City FC med 2-0. Eftersnacket handlade dock till stor del om en annan händelse än själva matchen. Zlatan Ibrahimovic hamnade i dispyt med NYCFC-målvakten Sean Johnson efter en duell. Anfallaren greppade tag i Johnsons nacke och fick sedan se målvakten slänga sig ner mot marken med ena handen för ansiktet. Båda två varnades i situationen, men nu kan Zlatan ändå bli avstängd.

Enligt LA Times kommer Zlatan Ibrahimovic att stängas av två matcher för greppet, dels mot Colorado och i den efterföljande matchen mot Orlando City. Även ESPN-journalisten Jeffrey Carlisle skriver att svensken kommer att stängas av två matcher, även om MLS inte kommunicerat beslutet ännu.

Official confirmation from #MLS is still pending, but I'm told #LAGalaxy forward Zlatan Ibrahimovic has been suspended for 2 games for last weekend's scrap w/ #NYCFC keeper Sean Johnson. No word if he's been fined as well. He'll miss games vs. #Rapids96 and #VamosOrlando