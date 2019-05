Zlatan hyllas - träffade familjen efter tragiska olyckan: "Han var otrolig"

Målvaktstalangen Cole Ungaro, som tidigare beslutat sig från att sadla om från att vara anfallare till att ställa sig i målet i sitt high school-lag, skulle motta ett pris på lagets slutbankett. Men på vägen dit kraschade han med sin bil in i ett träd och omkom tragiskt.

Cole Ungaro hade ett enormt fotbollsintresse och han hade Zlatan Ibrahimovic som sin stora idol. På registreringsskylten på den aktuella bilen stod det just ”ZLATAN”.

Efter Los Angeles Galaxys förlust mot Columbus Crew senast så fick Cole Ungaros familj träffade svensken.

- Han var helt otrolig, signerade allt och tog bilder. Vi gav honom Coles matchtröja, hans Sverigetröja, Unitedtröja och Galaxytröja som Zlatan signerade, säger hans pappa David Ungaro, enligt Aftonbladet.

Familjen fick bland annat tröjor signerade och en stund att prata med Galaxys anfallsstjärna. Något som verkar ha varit oerhört uppskattat.

- Den klass han visade var otrolig. Vi hade inte förväntat oss allt detta, vi var bara glada för att få gå på matchen och se honom.

Se Galaxys filmklipp från mötet nedan.

.@Ibra_official’s biggest fan never got to meet him.



But last night, they swapped jerseys: https://t.co/lxGReYMimu pic.twitter.com/3pD0bkEHdG