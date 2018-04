Zlatan i veckans lag efter succédebuten i MLS

Zlatan Ibrahimovic fick en sagolik start på sin MLS-karriär. Trots 1-3-underläge i derbyt mot LAFC när svensken hoppade in 20 minuter från slutet så vände Galaxy till en 4-3-seger. Zlatan kvitterade till 3-3 med ett superskott från 40 meter och avgjorde sedan på stopptid.

Knappast någon större överraskning då att Ibrahimovic nu har tagit plats i MLS veckans lag. Även LAFC:s tvåmålsskytt från derbyt, Carlos Vela, tar en plats i elvan.

Bland de andra spelarna finns Chicago Fires Bastian Schweinsteiger.

Anton Tinnerholm, som stod för ett kanonmål mot San José, får en plats på bänken.

Guess who made Team of the Week for Week 5? https://t.co/oUk6DpXlIr // @Audi pic.twitter.com/BvHhQtzEmn