Zlatan Ibrahimovic lämnar av allt att döma LA Galaxy: "Ni ville ha Zlatan - jag gav er Zlatan"

Zlatan Ibrahimovic ser ut att ha gjort sin sista match i LA Galaxy. Svensken har tillhört MLS-klubben de senaste två säsongerna, men har under hösten varit minst sagt kryptisk om framtiden.

Under onsdagen gick han ut i flera sociala medier och skrev ett tackbrev till LA och hintar samtidigt att karriären fortsätter.

"Jag kom, jag såg, jag segrade. Tack till LA Galaxy för att ni fick mig att känna mig levande igen. Till Galaxys fans - ni ville ha Zlatan, jag gav er Zlatan. Varsågoda. Resan fortsätter... Ni kan nu gå tillbaka till att kolla på baseboll" skriver svensken i flera meddelanden.

Kort efteråt gick även LA Times-journalisten Kevin Baxter ut och skrev att svensken kommer att lämna klubben.

Under hösten har flera klubbar ryktats vara intresserade av att knyta till sig svensken. Främst klubbar i Italien ska enligt uppgifter ligga nära till hands, där bland annat Bologna, Napoli och Inter alla har nämnts i diskussionerna. Flera andra klubbar, såsom argentinska Boca Juniors och australiensiska Perth Glory har anmält sitt intresse, utan att ha fått gensvar av anfallaren.

I came, I saw, I conquered. Thank you @lagalaxy for making me feel alive again. To the Galaxy fans - you wanted Zlatan, I gave you Zlatan. You are welcome. The story continues...Now go back to watch baseball pic.twitter.com/kkL6B6dJBr