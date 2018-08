Zlatan kan stå över igen på grund av konstgräset: "Det är en skam"

Zlatan Ibrahimovic stod tidigare i år över mötet med New England Revolution. Anledningen var enkel: Konstgräset. Och redan då flaggade tränaren Sigi Schmid för att svensken skulle kunna komma att stå över fler matcher.

- Det är på grund av konstgräset. Han kommer att spela på konstgräs i slutspelet, men inte under ordinarie säsong. Då kommer han nog inte att spela på konstgräs, sa Schmid i podcasten Corner of the Galaxy.

I helgen väntar så en ny konstgräsmatch då laget ställs mot Seattle på bortaplan. Och efter nattens möte med Colorado sågar svensken det faktum att vissa lag har konstgräs som underlag.

- Det är en skam att spela på konstgräs eftersom fotboll skapades inte på konstgräs. Men så här långt har jag bara spelat en match på konstgräs, i Portland, där jag spelade tio minuter och det var det värsta underlaget jag spelat på… det säger allt.

Om det blir spel på söndag är oklart.

- Jag har inte kommit så långt ännu. Det är bara tisdag, vi förlorade två poäng och vi får se vad som händer i morgon och vi får diskutera hur situationen blir i helgen.