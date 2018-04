Zlatan om chanserna till VM-spel: "Skyhöga"

Zlatan Ibrahimovic blev stor hjälte igen när hans LA Galaxy vann borta mot Chicago Fire. Efter matchen säger svensken att VM-spel närmar sig men att han får se. På en fråga som Aftonbladet ställer om hur stora chanserna är med VM-spel svarar svensken:

- Vi får se, de ökar.

Svensken har dock inte haft någon kontakt med Janne Andersson och pratar hellre om vinsten över Chicago.

- Jag borde ha gjort två mål till, jag missade två chanser som jag normalt sett inte missar. Det var inte en lätt match med tanke på vädret. De kommer med vinden och vi med solen och idag vann solen, säger den svenska stjärnan.

Zlatan gjorde igår startdebut för LA Galaxy.

- Det kändes bra. Det var längesen jag spelade från start och det är tre poäng som räknas, säger han.

Senare under lördagen fortsatte Zlatan sitt hintande om VM.

"The chance of me playing in the World Cup is skyhöga", skriver anfallaren på Twitter.