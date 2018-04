Zlatan om Ronaldos mål: "Han borde testa att försöka från 40 meter"

Den 12 november 2012 stod Zlatan Ibrahimovic för ett sanslöst fotbollsmål i den svenska landslagströjan. I mötet med England på Friends Arena ”cyklade” svensken in bollen från säkert 40 meters avstånd.

- Det är nog det målet jag njuter mest av, av alla mål jag gjort i landslaget, sa Zlatan till TT efteråt då.

Under tisdagen stod Cristiano Ronaldo även han för en otrolig prestation då han på liknande maner, i straffområdet, nätade mot Juventus i Champions League. Juves målvakt Gianluigi Buffon jämförde efter matchen portugisen med Pelé och Diego Maradona, samtidigt som Ronaldo själv konstaterade att det förmodligen var hans bästa mål någonsin.

Zlatan Ibrahimovic fick under tisdagen, då han gästade amerikanska ESPN, frågan om Ronaldos supermål. Han svarade, som vanligt, med glimten i ögat och med vad man får anta en hänvisning till det där målet mot England.

- Han (Ronaldo) är en målmaskin. Han gjorde ett vackert mål i dag, men han borde testa att försöka göra det från 40 meter, skämtade svensken, enligt journalisten Craig Foster.

I intervjun fick Zlatan också frågan om hur de första dagarna i nya klubben varit, efter succéstarten i premiären.

- Jag är fortfarande jetlaggad. Jag har bara varit här i fyra dagar. Jag försöker att ta mig igenom dagarna med så mycket energi som möjligt, men det har inte varit lätt. Människor kommer fram och säger: ”Välkommen till LA”, ”det var ett galet mål, en galen match”, bara positiva saker. Jag känner mig glad och välkommen.

