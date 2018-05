Zlatan pikades under förlusten: "En man är inte ett lag"

Zlatan Ibrahimovic och LA Galaxy är inne i en tung period. Under lördagskvällen kom fjärde raka förlusten för laget - och fjärde raka mållösa matchen för svensken. Galaxy föll med 3-2 borta mot FC Dallas.

Under matchen så pikades Zlatan av motståndarfansen.

"En man är inte ett lag", stod det - på svenska - på en banderoll.

"Texas är större än Zlatan", stod det på en annan.

Efter den tunga perioden så tycker MLS-reportern Bobby Warshaw att Galaxy behöver förändra i laget.

- Jag tycker att de helt behöver omvärdera sin uppställning och ta ut Zlatan Ibrahimovic ur startelvan. De har tillräckligt med talang i laget, de måste titta på vad Dallas gjorde med Mauro Diaz. Istället för att fokusera hela laget på en stjärna, lägg om taktiken och få alla på samma sida och bygg större lagkemi, och ta sedan in stjärnan och gör honom till en del i det. Ta ut Zlatan från elvan några matcher, säger han.

- Zlatan kommer aldrig att bli bänkad. Det finns inte på den här planeten, bryter Calen Carr in.

- Han har för mycket kvalité framåt. Han har förtjänat sin plats i laget med sina mål och sitt bidragande. Han kan låsa upp försvar. Men de måste hitta ett sätt att få det att lira tillsammans. Nu ser det ut som en klump med fem som anfaller och en klump med fem som försvarar.

