Zlatan prisad som omgångens spelare efter succédebuten: "Fanns inget annat val"

Zlatan Ibrahimovic gjorde i lördags debut för sitt Los Angeles Galaxy när han byttes in i derbyt mot LAFC. Genom två mål lyckades svensken sedan göra så att Galaxy vände ett underläge till seger med 4-3.

Nu prisas svensken genom att utses till omgångens spelare av ESPN - trots att han bara spelade i drygt 20 minuter.

- Det finns inget annat val. Han kommer in på planen och gör det här. Vad kan man säga om det här målet? Tekniken, beslutet, utförandet, avslutet - allt var speciellt med det målet, säger ESPN:s Alejandro Moreno syftandes på 3-3-målet, som var en volley från långt håll.

- Sedan gjorde han även det matchvinnande målet. Det var ett imponerande ögonblick för LA Galaxy och för Ibrahimovic, fortsätter Moreno.

ESPN utser även Zlatans första mål till omgångens mål.

Sedan tidigare är Zlatan även med i veckans lag i MLS för omgången.

Zlatan Ibrahimović was our Player of the Week.



Unfortunately for a few players, some cringe-worthy own goals also made the cut in our MLS awards… pic.twitter.com/gyzRQxDA2l