Zlatan uppe på historiska siffror – kan gå om Blåvitt-floppen som bäst någonsin

Zlatan Ibrahimovic har sedan flytten till Los Angeles och LA Galaxy vräkt in mål i en stadig takt. Under de första 31 matcherna svensken har spelat har han noterats för 28 mål, något som är det sjätte mest under en spelares första 34 matcher i ligan. 34 matcher är precis så lång grundserien är i MLS.

Bara den här säsongen har anfallaren varit i kanonform och stått för sex mål på fyra matcher när LA Galaxy har inlett serien med fem segrar och en förlust.

Den spelare som har gjort flest mål i hans första 34 matcher i ligan är före detta IFK Göteborg anfallaren Mamadou Diallo, som stod för 32 mål för Tampa Bay mellan 2000 och 2001. Senegalesen var sedan runt i ett par klubbar innan han kom till Blåvitt, där han bara stannade en en säsong med tre mål på 13 matcher i allsvenskan.

För att svensken ska gå om Diallo krävs fem ytterligare mål på de kommande tre matcherna, något som skulle ge honom 33 mål de första 34 matcherna han har spelat i. Precis bakom Diallo i historieböckerna finns Raul Diaz Arce och Josef Martinez, som bägge gjorde 31 mål i sina första 34 matcher i ligan.

