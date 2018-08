Zlatans ledningsmål räckte inte - Galaxy tappade poäng i derbyt

Senast mötte Los Angeles Galaxy Seattle på bortaplan. Då saknades Zlatan Ibrahimovic och Galaxy föll med hela 5-0. I natt var han tillbaka för sitt lag i derbyt mot Los Angeles FC.

Svensken satte avtryck direkt i matchen. Efter kvartens spel slog norrmannen Ola Kamara ett inlägg med vänsterfoten. Zlatan tog ner bollen med bröstet innan han avslutade direkt på volley. Bollen gick precis över mållinjen innan LAFC-spelare kunde rensa bort den, och innan domaren blåste för mål var han tvungen att videogranska målet.

I den andra halvleken kunde dock LAFC komma tillbaka. Carlos Vela, som fanns med i Mexikos VM-trupp i somras, satte dit en straffspark från elva meter och med kvarten kvar var också LAFC nära att ta ledningen.

Galaxy räddades då av målvakten David Bingham, som lyckades freda sitt mål trots att LAFC kom två mot noll mot målvakten.

Matchen slutade oavgjort, 1-1, och Zlatan har nu gjort 499 ligamål under sin karriär, bara ett mål från milstolpen 500.

