Zlatans tidigare tränare död - blev 65 år gammal: "För alltid en legendar"

För tre veckor sedan lades den tysk-amerikanske fotbollstränaren Sigi Schmid in på sjukhus för att genomgå en hjärttransplantation, enligt LA Times. Tidningen skriver att han under en längre tid hade bekymmer med sin hälsa. På juldagen gick han bort - vid 65 års ålder. Hur han gick bort är inte klargjort.

"För alltid en legendar. Tack, Sigi", skriver LA Galaxy på sitt Twitter-konto.

"Vi är djupt ledsna över bortgången den tidigare MLS-tränaren Sigi Schmid. Våra tankar går till hans nära och kära", skriver MLS i ett uttalande på Twitter.

Schmid var under den gångna säsongen tränare för LA Galaxy, där svenske Zlatan Ibrahimovic spelar. I höstas fick dock tränaren sparken efter en längre tids svaga resultat.

Under sin karriär tränade Schmid, förutom LA Galaxy i två omgångar, även Columbus Crew och Seattle Sounders. Schmid var den tränaren som vunnit flest matcher i MLS genom tiderna. Under sin karriär vann hann också MLS-slutspelet två gånger, 2002 och 2008, och år 1999 samt 2008 fick han motta utmärkelsen för bäste tränare i MLS.

- Vår familj är djup ledsen över hans bortgång och tar nu tid för att sörja en enastående make, pappa, ledare och mentor, säger hans familj i ett uttalande, enligt ESPN.

We are deeply saddened to hear of the passing of former MLS head coach Sigi Schmid.



Our thoughts are with his family and loved ones at this difficult time, and his legacy will continue to live on through the impact he's made on the game in the United States. pic.twitter.com/vGS7UX51Ey