Belgiens spanske förbundskapten Roberto Martinez presenterade under måndagen sin belgiska VM-trupp till sommarens mästerskap i Ryssland. Manchester City-mittbacken Vincent Kompany var ett frågetecken inför uttagningen, då han nyligen klev av skadad i en träningsmatch mot Portugal, men blev trots det uttagen i truppen.

"Inom loppet av 24 timmar före #BELPAN (Belgiens möte med Panama i VM) kan vi fortfarande kalla in en ersättare. Vi behöver vänta i sju, åtta dagar med Vincent Kompany. Sedan har vi möjlighet att göra en diagnos", säger Martinez till det belgiska landslagets officiella Twitter-konto.

"Vincent Kompany är en sann ledare. Han presterade på en fantastisk nivå för oss när han var på planen. Hans ledarskap är ovärderligt för oss", fortsätter förbundskaptenen.

Om Kompany inte blir tillgänglig för spel, så finns Los Angeles FC-försvararen Laurent Ciman uttagen som förstereserv till honom i truppen.

Däremot tog inte Crystal Palace-anfallaren Christian Benteke en plats i landslagets VM-trupp. Han var senast uttagen till EM 2016 i Frankrike.

"Christian Benteke har varit det tuffaste beslutet, men det är för balansen i truppen. Vi har två numer 9 - Michy Batshuayi och Romelu Lukaku tar de positionerna", säger förbundskaptenen.

Belgien ställs den 18 juni mot Panama i VM-premiären och därefter den 23 juni mot Tunisien och den 28 juni mot England i gruppspelet i Ryssland.

