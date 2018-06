Bekräftat: Özil missar Tysklands VM-genrep: "Säkerhetsåtgärd"

När Tyskland i förra veckan föll i mötet med Österrike gjorde Mesut Özil det enda målet för sitt lag. Men nu dras mittfältaren med en mindre knäskada, som gör att han missar morgondagens möte med Saudiarabien, som är Tysklands sista match inför sommarens VM.

"Som en säkerhetsåtgärd tränade inte Mesut Özil med laget i dag utan gjorde löpträning i stället. Han kommer inte spela i matchen mot Saudiarabien efter en mindre smäll mot det vänstra knät", skriver det tyska förbundet på twitter.

Tyskland möter i VM-gruppspelet Mexiko, Sverige och Sydkorea.

As a precaution, @MesutOzil1088 didn't take part in final training today, completing running exercises instead. He is out of #GERKSA with a minor bruise to his left knee.#DieMannschaft #ZSMMN pic.twitter.com/9iV8vl9rZD