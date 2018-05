Danmarks Tottenham-stjärna Christian Eriksen var tongivande för det danska landslaget i VM-kvalet och sköt landet till VM efter ett hattrick i 5-1-segern i play off-mötet med Irland om avancemang till sommarens mästerskap i Ryssland.

Nu väntar Eriksen och hans Sabrine Kvist Jensen barn, vilket innebär att han kan missa den danska landslagssamlingen i Stockholm och lördagens möte med Sverige på Friends Arena.

- Vi har ännu inte bestämt oss kring hur vi gör med Christian Eriksen. Oavsett om vi låter honom stanna hemma eller tar med honom. Vi bestämmer det efter träningen i dag. Vi får höra hur situationen ser ut, säger Danmarks förbundskapten Åge Hareide i samband med landslagets träning under torsdagen.

- Jag har inte pratat så mycket med honom om det. Jag har låtit det vara lite och om han skulle stanna hemma i stället för att åka med till Sverige, så vore inte det en katastrof för oss i den matchen. Det skulle i sådana fall vara om han lämnade Ryssland, vilket är mycket viktigare. Vi låter honom vara i fred om han behöver det och om han behöver stanna hemma, säger Hareide.

Sverige ställs klockan 19.45 mot Danmark på lördag på Friends Arena. Matchen sänds i TV4, C More Fotboll och streamat på C More.