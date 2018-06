Drömcomeback för Neymar - slog till med kanonmål direkt

I slutet av säsongen med PSG skadade Neymar foten illa, i mötet med Marseille. Brassen ådrog sig en fraktur i ett mellanfotsben och tvingades till operation. På grund av skadan har det så klart skapats frågetecken kring om stjärnan skulle hinna bli återställd till VM – men det är det knappast längre.

Under söndagen spelade Brasilien träningsmatch mot Kroatien och i den andra halvleken hoppade PSG-stjärnan in och gjorde därmed sin första match sedan den 25 februari. Väl där stod anfallsstjärnan för ett riktigt konstnummer, och visade inga som helst tecken på att vara ringrostig, då han snurrade upp Kroatiens försvar och krutade in bollen ribba in. Ett fantastiskt fotbollsmål som betydde 1-0 för Brasilien.

På övertid fastställde sedan Roberto Firmino slutresultatet till 2-0 och med mindre än två veckor kvar till VM ser Brasilien ut att vara i gott slag. För landslaget återstår det nu genrep, mot Österrike den 10 juni, innan man spelar VM-premiär mot Schweiz den 17 juni.