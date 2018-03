Det var i början av mars som den tidigare ryske dubbelagenten Sergej Skripal och en kvinna hittades kollapsade på en bänk i en engelska staden Salisbury, där de misstänks ha blivit förgiftade. Skripal dömdes 2006 till 13 års fängelse för att ha spionerat i Ryssland åt Storbritanniens räkning och han kom till England fyra år senare som en del av en spionutväxling.

Storbritanniens utrikesminister Boris Johnson har tidigare varnat för att landet kommer att överväga sin representation i Ryssland under sommarens slutspel, om det visar sig att Ryssland var inblandat i attacken.

Nu meddelar Islands utrikesminister Gudlaugur Thor Thordarson att Islands diplomater kommer att bojkotta mästerskapet.

"Island står i solidaritet med Storbritannien kring Salisbury-attacken och vidtar diplomatiska åtgärder mot Ryssland", skriver han på twitter.

#Iceland stands in solidarity with #UK over #SalisburyAttack taking diplomatic measures against #Russia. High-level bilat dialogue w/Russia postponed resulting in Icelandic leaders not attending @FIFAWorldCup. We urge Russia to cooperate w/the investigation & @OPCW @ForeignOffice