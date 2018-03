I början av mars hittades den tidigare ryske dubbelagenten Sergej Skripal och hans dotter kollapsade på en bänk i engelska Salisbury. De båda hade utsatt för mordförsök där förövaren tros ha använt någon form av nervgift.

Skripal dömdes 2006 till 13 års fängelse för att ha spionerat i Ryssland för Storbritanniens räkning och han kom till England fyra år senare som en del av en spionutväxling.

I samband med att man utredde fallet varnade utrikesministern Boris Johnson för att man, om det skulle visa sig att Ryssland var inblandat i attacken, skulle se över sin representation under mästerskapet i sommar.

Enligt flera brittiska medier har nu Storbritanniens premiärminister beslutat att inga ministrar eller medlemmar ur kungafamiljen ska finnas på plats i Ryssland under mästerskapet.

Under onsdagen gjorde May ett offentligt framträdande i det brittiska parlamentet och där pekade hon ut just Ryssland som ”högst troligt” ansvarigt för attacken.

Förutom bojkotten av VM så kommer 23 ryska diplomater i England att utvisas.

BREAKING: Prime Minister Theresa May says no ministers or members of the Royal Family will attend the World Cup in Russia this summer. #SSN