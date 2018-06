Harry Kane, Cristiano Ronaldo och Romelu Lukaku toppar skytteligan i VM. Men allra flest mål har faktiskt gjorts genom självmål.

När Denis Tjerysjev olyckligt styrde in 2-0 till Uruguay så blev ryssen den sjätte självmålsskytten i detta VM. Det är ett tangerat rekord i VM-historien, enligt statistiktjänsten Gracenote. Bara en gång tidigare har sex självmål gjorts, i VM 1998.

Denis Cheryshev's own goal is the 6th own goal at this World Cup, equalling the record for a complete World Cup campaign set in 1998. #WorldCup