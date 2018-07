Efter Vidas utspel - Fifa varnar kroatiske backen

Besiktas-backen Domagoj Vida och hans Kroatien besegrade under lördagskvällen Ryssland efter straffläggning och tog sig vidare till VM-semifinal mot England i Ryssland. Vida stod för ett mål i förlängningen till 1-0 och slog därefter in en straff i straffläggningen.

Efter matchen spelade Vida in en filmsekvens där han, enligt den ryske journalisten Artur Petrosjan, sa att "den här segern är för Ukraina". Filmen och uttalandet är kontroversiellt på grund av det spända politiska läget mellan Ukraina och Ryssland och enligt Petrosjan ledde det till anti-kroatiska ramsor i centrala Moskva i går kväll.

Vida tog däremot efteråt avstånd från att det var ett politiskt utspel.

- Den här segern var för Kroatien. Ingen politik. Det var ett skämt. Jag har vänner där sedan tiden i Dynamo Kiev. Jag hade inget annat i åtanke, sa han till ryska sajten Sports.ru då och syftar på att han under flera år tillhörde Dynamo Kiev.

Enligt Sky Sports har nu Fifa utfärdat en varning till backen för kommentaren.

"Vi kan bekräfta att Fifas disciplinära kommitté har skickat en varning till spelaren Domagoj Vida för hans videoutlåtande efter matchen mellan Ryssland och Kroatien", skriver Fifa i ett uttalande enligt Sky Sports.

Det kroatiska fotbollsförbundet publicerade även ett pressmeddelande om ämnet.

"Det kroatiska fotbollsförbundet och Kroatiens A-landslag stödjer fullt ut principerna om kampen för nolltolerans i fotboll mot att blanda politik och idrott", skrev bland annat det kroatiska fotbollsförbundet i pressmeddelandet.

Tidigare under mästerskapet bötfälldes tre spelare i det schweiziska landslaget, Xherdan Shaqiri, Stephan Lichtstiener och Granit Xhaka på grund av en politiskt laddad målgest, den albanska dubbelhövdade örnen.

Xhaka och Shaqiri fick böta 10 000 schweizerfranc, drygt 90 000 svenska kronor, medan Lichtsteiner fick böta 5000 schweizerfranc, drygt 45 000 svenska kronor. Ingen av de tre åkte dock på någon avstängning.

Kroatien ställs mot England på onsdag klockan 20.00 och matchen sänds i TV4, C More Fotboll och streamat på C More.