Eriksen laddad för Peru: "Blivit lättare att göra mål"

Den danska superstjärnan Christian Eriksen kommer till VM med en lätt sagt stark säsong i ryggen. För sitt Tottenham Hotspurs har han varit en nyckelspelare med tio mål och elva målgivande passningar på 37 matcher.

- Jag önskar att jag kände till formeln (till framgången), för då skulle jag kunnat sälja den till många människor. I vilket fall har det fungerat bra för mig under karriären, säger Eriksen till FIFA.

I VM 2010 var Eriksen, då 18 år gammal, mästerskapets yngsta spelare. Bara tre månader innan hade han debuterat för landslaget och ytterligare tre månader tidigare flyttade han från Odense till holländska AJAX.

- Det hände hur mycket som helst under de sex månaderna. Jag var som i en bubbla – det var bara fotboll, fotboll och fotboll. Det hände något nytt för mig hela tiden, berättar han för TT.

– Jag befinner mig i en bättre position än tidigare. Jag har mer erfarenhet i bagaget. Det blir ett annorlunda slutspel att gå in i den här gången.

Nu blir det hans uppgift att lyfta Danmark i VM i Ryssland.

- Jag har spelat mot stora lag och uppnått bra resultat. Matcherna jag har spelat har ökat mitt självförtroende, både som spelare och som person. Det har blivit lättare för mig att göra mål. Kanske har jag bara haft tur, men i vilket fall har jag lyckats, säger Eriksen till FIFA.

Laget öppnar sitt mästerskap idag klockan 18, då man ställs mot Peru i grupp C.

Matchen visas på TV4 och kan streamas på C More. Avspark 18.00, sändningen startar 17.30.