Den saudiske domaren Fahad Al Mirdasi blev som en av 36 domare uttagen till att få döma VM i Ryssland, men hamnade därefter i en utredning av Saudiarabiens fotbollsförbund och blev sedermera avstängd på livstid av det saudiska förbundet. Enligt Four Four Two, som hänvisade till ett uttalande av förbundet, så erbjöd han sig att vara med och rigga finalen i maj i Kings Cup mellan All-Ittihad och Al Faisaly, vilket ledde fram till beslutet.

Nu lämnar även Fifa besked om att domaren inte får döma i VM.

"Med hänvisning till den nuvarande situationen för den saudiarabiska domaren, Fahad Al Mirdasi, anser Fifas att villkoren för VM 2018 inte längre är uppfyllda och beslutar därför att återkalla valet av Fahad Al Mirdasi med omedelbar verkan", skriver Fifa i ett pressmeddelande.

Dessutom får Al Mirdasis assisterande domare Mohammed Al Abakry och Abdulah Aslhalwai inte heller åka till Ryssland.

Fifa meddelar vidare att domarna inte kommer att ersättas, men att Hasan Almahri och Hiroshi Yamauchi kommer att nomineras till VM som assisterande domaren till Mohammed Mohammed Abdulla och Ryuji Sato, som redan var uttagna till mästerskapet.