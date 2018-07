Flest skott i VM utan att göra mål: Blågula duon i topp

Den svenska duon Marcus Berg och Emil Forsberg har skjutit mycket under VM, men inte hittat rätt. Efter nya kanonlägen, framförallt för Berg, i den första halvleken i åttondelsfinalen mot Schweiz så toppar de nu en mindre rolig lista.

Berg har skjutit flest skott i VM utan att göra ett mål; 13 stycken, enligt statistiktjänsten Gracenote. Av Bergs 13 avslut har 6 stycken gått på mål.

- Han är där och till slut känns det som att det måste sitta. Skapar man så här mycket målchanser så till slut så måste det väl komma känns det som, säger TV4:s Alexander Axén.

- Han har gjort bra avslut och han har gjort mindre bra avslut. Det känns som att det närmar sig och man hoppas ju verkligen det, för ska vi gå hela vägen behöver vi ha igång honom.

Tvåa på listan är Emil Forsberg med 12 skott. Trea är Australiens Matthew Leckie.

Most shot attempts at the 2018 #WorldCup without a goal:



13 - Marcus Berg - #SWE

12 - Emil Forsberg - #SWE

11 - Mathew Leckie - #AUS