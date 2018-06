Flygbolagets tack – 20 procents rabatt på resor till Sydkorea

Trots att Mexiko föll med 3-0 mot Sverige lyckades laget kvalificera sig för VM-slutspelet och det kan de tacka Sydkorea för. Laget skrällde stort när Tyskland besegrades med 2-0, vilket alltså innebar avancemang för Mexiko samtidigt som de regerande världsmästarna fick lämna mästerskapet redan i gruppspelet.

Att Sydkorea skulle vinna mot Tyskland i den avslutande gruppspelsmatchen var det få som hade förväntat sig. Och nu väljer det mexikanska flygbolaget Aeromexico att erbjuda sina resenärer 20 procents rabatt på flygresor från Mexiko till Sydkorea för att visa sin tacksamhet.

Trots Sydkoreas seger har de spelat färdigt i VM, men kan glädjas åt att sluta före den regerande världsmästaren i gruppspelet.

För Mexiko väntar Brasilien i åttondelsfinal, medan Sverige möter Schweiz.

