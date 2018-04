Förklaringen till Zlatans tweet - en reklamfilm: "Betyder att det inte kommer hända"

Det var under gårdagen som Zlatan Ibrahimovic, i en kort formulerad tweet skrev att ”The chance of me playing in the World Cup is skyhöga”. En formulering som inte gick att tolka annat än att sannolikheten för att svensken kommer att vara med i Ryssland ökat.

Men under måndagen släppte spelbolaget där Zlatan är delägare en reklamfilm, där begreppet ”skyhöga” återkom. Men då var det i stället oddset för att han faktiskt ska vara med som var högt. Inte chansen.

- Höga odds, det betyder att det inte kommer att hända. Höda odds, inte troligt men mycket cash, säger Zlatan i reklamfilmen.

Zlatan har under den senaste tiden gett flera kryptiska svar på frågan om sin eventuella VM-medverkan. Förbundskapten Janne Andersson har dock hela tiden hävdat att inget nytt har hänt efter att Zlatan själv tackat nej till fortsatt landslagsspel i juni 2016.

- Det är kul att han är i gång, men det är inget annat som har hänt i min värld. Det är en stor fotbollsspelare som fortsätter karriären på ett nytt ställe, sa Janne Andersson till Expressen i början av februari.