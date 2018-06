Ghoddos får inte spela i Nike-skor: ”Inget politiskt”

USA:s president har tidigare infört flera sanktioner mot Iran och nu drabbar det landet i sommarens VM. Under lördagen meddelar nämligen det amerikanska märket Nike att de inte kommer stötta Irans landslag med skor till sommarens VM.

Totalt uppskattar Nike att 60 procent av VM-spelarna kommer att spela i Nike-skor under sommaren men spelarna i Irans landslag, däribland Östersunds Saman Ghoddos, får alltså byta skor inför mästerskapet. Företaget själva menar att beslutet inte har någonting med politik att göra.

- Det finns ingen relation till någon politisk situation, säger en talesperson för Nike enligt Reuters.

Skokaoset är inte Irans enda problem inför mästerskapet. Landet skulle ha spelat en träningslandskamp mot Grekland som ställdes in och istället anordnade landet en match mot Kosovo. Men under lördagen står det klart att även den matchen ställs nu in.

När matchen mot Grekland ställdes in sa Irans fotbollsförbund följande:

”Det iranska fotbollsförbundet kommer att fortsätta med en rapport till Fifa och ta alla lagliga möjligheteter för att hitta kompensation för alla skador som detta har orsakat, både på sportslig och finansiell nivå. Till dess kommer det iranska fotbollsförbundet att säga upp alla kontakt med det grekiska förbundet”

Fotbollskanalen har sökt Nike i Sverige för en kommentar men man hänvisar till huvudkontoret i Paris som ska uttala sig i PR-frågor. Där har ingen gått att nå.