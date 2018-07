Den franske anfallaren Olivier Giroud spelade från start i sex av sju VM-matcher för sitt Frankrike men lyckades inte hitta nätet en enda gång. Istället var det anfallskollegorna Antoine Griezmann och Kylian Mbappé som svarade för Frankrikes mål när duon svarade för fyra mål vardera.

Giroud, som till vardags spelar i Chelsea, hade inte bara problem med att göra mål. Enligt sajten SPORTbible hade anfallaren inte ett enda avslut på mål, trots att han startade samtliga matcher förutom Frankrikes öppningsmatch mot Australien.

🇫🇷 Oliver Giroud at 2018 WC:



vs 🇦🇺 0 Shots on target (20')

vs 🇵🇪 0 Shots on target (90')

vs 🇩🇰 0 Shots on target (90')

vs 🇦🇷 0 Shots on target (90')

vs 🇺🇾 0 Shots on target (90')

vs 🇧🇪 0 Shots on target (85')

vs 🇭🇷 0 Shots on target (81')https://t.co/yQnCAaaWXB