Granqvist om att gå från utfyllnad till landsfader: "Jag är inte nöjd än"

Redan hösten 2017 fick Andreas Granqvist ett rejält genombrott när han som lagkapten och mittback såg till att leda Sverige till VM efter heroiska matcher mot Italien. Det blev succé för "Granen" och han fick Guldbollen.

Efter VM-premiären tilltog det ytterligare när Granqvist skickade in 1-0 på straff och ordnade segern. Bland annat har Håkan Sjöstrand, SvFF:s generalsekreterare skrivit på sociala medier att det är gran som gäller på midsommarafton istället för stång. Och ett bolag har rest en julgran på Skeppsbron i Stockholm som en hyllning.

- Det kan de få göra om de vill, säger lagkaptenen Andreas Granqvist när han kommer ut i den mixade zonen efter onsdagens träning och verkar lite obekväm kring pådraget och får frågan om granen ska ersätta midsommarstången.

- Det är skoj att Håkan tycker så. Jag såg det, han taggade mig så jag fick upp den i mitt flöde.

Egentligen är det en helt osannolik resa som Andreas Granqvist stått för. Han debuterade i A-landslaget 2006 och var med i EM-truppen redan 2008 men genombrottet och etablerandet i landslaget dröjde. Han erkänner att det är något otroligt att ha gått från att tvingas vara anfallare på landslagets träningar för att fylla ut till att nu vara lagkapten och tongivande.

- Det var svårt att kunna se det sex, sju år tillbaka. Att jag skulle stå här som kapten och ha vunnit första matchen i VM och att få ha avgjort den. Det är en otrolig glädje och stolthet men jag är inte nöjd än. Jag vill ta oss vidare och hela laget är laddat. Det har gått bra de senaste åren och som jag sagt tidigare så var jag inte nöjd med mitt spel i landslaget för några år sedan och fick inte ut vad jag visade i klubblaget. Jag var otroligt besviken på många landslagssamlingar. Nu känner jag att jag får ut det både i landslaget och i klubblaget, säger Andreas Granqvist.

- Klart att det är en fantastisk resa, fått stort förtroende av Janne när han tog över och fick kaptensbindeln och som lag har vi gjort bra saker och det är en fantastisk atmosfär i gruppen. Det bidrar till framgången vi haft och jag ser fram emot de här två matcherna.

Och du tog plats i VM-omgångens lag.

- Ja, fantastiskt skoj. Kan inte tro innan att man skulle avgöra en VM-match och gå in i omgången lag. Känner stolthet men jag hade inte varit här utan lagets arbete och Viktors (Claesson) fantastiska touch som gav oss en straff.

Under onsdagen fick han frågor om vem som ska spela bredvid honom mot Tyskland. Pontus Jansson som gjorde en bra match mot Sydkorea eller Victor Nilsson Lindelöf som blev sjuk inför VM-premiären.

- Det är fråga för Janne, men det är en styrka att vi har många bra spelare på många positioner. Förhoppningsvis blir det en lång turnering och då gäller det att alla är fräscha och friska.

Vad är skillnaden på dem?

- Jag vill inte jämföra spelare, det är inte mitt jobb. Jag vet att båda är skickliga och duktiga fotbollsspelare. Det får ni spekulera i.

Hur kan det vara så att Jansson går in och gör det så bra?

- Vi har tränat mycket ihop. Janne och Peter har mixat mycket på träningen så vi ska kunna känna på varandra och jag har gjort en kvalmatch och någon träningsmatch med Pontus så vi känner varandra väl. Vi fick reda på det dagen innan att Vigge var på väg att bli sjuk men så kände han sig bättre på matchdagen, men sedan kom det igen. Pontus gick in och levererade en bra match och känns trygg och det är styrka vi har i gruppen att alla 23 som är med kan gå in och leverera när det behövs.

Det är inget tvivel om att landslaget har en speciell atmosfär. Det märker vi som följer laget nära. Om det är bättre än tidigare?

- Det är svårt att säga. Vi har alltid haft en bra atmosfär men de senaste två åren med Janne och Peter har känts otroligt roliga och vi gör något tillsammans som lag. Vi krigar och kämpar för varandra och i vissa matcher har vi bjudit på riktigt bra fotboll. Vissa matcher har det inte sett lika bra ut men vi har ändå kämpat för varandra och fått med oss de resultat som behövs. Det är en styrka i sig att vi ändå hållit nollan och fått med oss ett kryss eller vunnit när vi inte spelat bra, säger Granqvist som dock får stå ut med en hel del pikar.

- De är på mig hela tiden…haha. Nej, men vi har högt i tak och gillar att ge varandra smågliringar så länge det är på en bra nivå. Vi har en fantastisk atmosfär i gruppen. Det är skoj att vara här och jag får ge tillbaka ibland. Vi har en otrolig gruppdynamik tillsammans och ger mycket ihop.

Hur mycket behöver du jaga landslagsspelarna så de jobbar hem och liknande?

- Jag snackar mycket och försöker driva på och coacha, det är min personlighet, men vi har spelat ihop under två år och alla vet hur vi ska agera på och utanför planen. De jobbar stenhårt där ute.

Hur kommer det sig att ni ändrade på onsdagens träning och gick från vanligt pass till mer frivilligt?

- Ofta är man mest sliten två dagar efter match och det var väldigt varmt när vi mötte Sydkorea. Vi kände i dag att detta var bästa sättet att återhämta kropparna är att de som vill får vara här och känna på boll och en del kör gym och pool. Sedan får vi ett riktigt och taktiskt pass inför matchen mot tyskarna och sedan har vi en matchförberedande träning i Sotji. Det är bästa sättet att förbereda oss inför en tuff match på lördag.

Hur är det att komma "hem" och spela ett VM i Ryssland?

- Det är fantastiskt och jag har varit fem år i Krasnodar och det har varit de fem bästa åren i min karriär. Fått spela i Europa League och kriga i ligatoppen. Det var fantastiskt att slå ut Italien och få komma tillbaka hit och spela ett VM i Ryssland och avsluta med det. Jag ser fram emot det och gå så långt vi bara kan.

Hur ser du på stödet landslaget får här i VM?

- Det var riktigt bra mot Sydkorea. Det var viktigt för oss de sista tio, 15 minuterna när det är många som går på knäna. De ger oss den där extra energin som vi behöver. Det känns att vi har ett otroligt stöd både här och hemma och det vi kan göra är att gå ut och ge hundra procent och visa att vi kämpar, krigar och vill ha bra resultat. Då tror jag att de kommer att stötta oss och stå bakom oss. Tror det blir ännu mer svenskar i Sotji, det kommer att bli fantastiskt.

Är du förvånad över intresset och stödet med tanke på att Zlatan och andra stjärnor slutat?

- Nej, det är något vi byggt upp under två års kvalande och de ser att vi är ett kan som verkligen vill vinna och är beredda att kriga och kämpa för varandra för att Sverige ska vinna. Det tror jag folket är glada och stolta över. När man väl vinner matcher och tar sig till VM tror jag de flesta ställer sig bakom oss.

Hur ser du på att island och andra lag som spelar försvarsspel får kritik - är det resultatet som styr?

- Klart att vi vill står för bra och positiv fotboll och det har vi visat i kvalet, bland annat mot Frankrike och Italien, men vi måste också inse våra begränsningar. Tyskland är ett bättre fotbollslag och vi vet att vi är duktiga på att försvara oss.

Hur mycket spekulerar ni kring tabellen och vad som krävs för att gå vidare?

- Inte så mycket än så länge. Klart att vi har en fördel av att Mexiko och Sydkorea spelar innan oss och att vi vet det resultatet när vi går ut till matchen. Men när vi väl spelar kommer vi att göra vårt bästa för att vinna matchen.

Hur överraskad var du av att Mexiko slog Tyskland?

- Jag var överraskad att tyskarna drog på sig så mycket kontringar. Mexiko var otroligt skickliga när de vann boll i sina omställningar och det var två mot en, tre mot två och fyra mot tre. Vi får se om tyskarna är lika offensiva och låter oss kontra på samma sätt. Tror inte de tyska mittbackarna, som var väldigt ensamma, var så nöjda med hur balansen såg ut. Det var väldigt överraskande att se, tyska lag brukar vara disciplinerade och inte bjuda på kontringar. Det förvånande mig att de inte hade mer balans i laget. Jag tror att de ändrar på det till matchen mot oss. Det gäller att vi står emot den här stormen som kommer att komma de första 15-20 minuterna och göra dem osäkra.

Vilken koll har ni på Tyskland?

- Ännu så länge har vi inte börjat, ska göra det i dag, i morgon och på fredag. Vi har Roger (Sandberg) som sett många matcher och de i ledningen är nog väldigt förberedda och vi kommer få alla de uppgifter och videos som vi behöver för att vara beredda till lördag.

Kan det bli aktuellt att försöka ta bort Toni Kroos genom att bevaka honom?

- Toni Kroos är kanske en av deras viktigaste spelare när det gäller passningsspel och att fördela bollar och vi får se vad våra scouter och Janne och Peter kommer fram till. Det kan vara en del i vårt försvarspel att vi inte låter honom ha så mycket boll, men då har de andra skickliga spelare. Vår framgång hänger på att vi är skickliga kollektivt i försvaret och ge dem ytor som inte är de farligaste. Kan bli en grej.

Kommer ni stå lägre?

- Det kommer vi nog att göra.

Vad krävs på lördag?

- Mot Tyskland behöver vi göra vårt livs match, de är revanschsugna efter första matchen mot Mexiko. Det ska bli inspirerande och skoj. Vi kan gå in och njuta då vi inte har något att förlora. Pressen är på dem. Alla inser att Tyskland är favoriter i den här matchen och de måste vinna den och pressen är på dem. Jag ska njuta av den här tillfälligheten, det är inte ofta man får möta man får möta Tyskland i en andra gruppspelsmatch i ett VM inför många svenska fans. Det gäller att njuta och ta vara på den här möjligheten. Kommer vi upp i nivån vi höll mot Frankrike och Italien är jag övertygad att vi kan få med oss ett bra resultat.

Vad tror du det blir för matchbild?

- Jag förväntar mig att Tyskland har mycket boll och tar tag i taktpinnen, men vi måste komma upp i ett bra och kollektivt försvarsspel och sedan försöka ge dem ytorna på kanterna som vi gjort mot Holland, Frankrike och Italien och vara kompakta centralt i banan. De är otroligt skickliga där och det gäller att vi är stabila och inte släpper till chanser när det kommer inläggsspel. Vi måste våga ha ett eget spel när vi väl vinner bollen, att ha ett passningsspel och försöka skapa chanser. Det blir nyckeln. Vi kan inte tro att vi ska försvara i 90 minuter, då blir de för starka.

Förutom att Tyskland skakats av försluten i VM-premiären så var det bilden som Mesut Özil och Ilkay Gundogan tog med Turkiets president Erdogan som skakat om både landet och laget. Något Granqvist känner till:

- Det är deras beslut och jag vet inte om de blev tvingade eller om de gjorde det självmant vet inte jag. Man får värdera vilka man tar foton men och vad man står för, det får de svara på. Jag kanske inte står bakom att ta ett foto med just honom.

Hur ser du på det?

- Jag har inte läst så mycket men förstått att det blivit mycket och även kring bilden Sarah tog med Tjetjeniens president. Jag har bott i Ryssland i fem år och har inte behövt välja det, men man får välja vem man tar bilder med.

Vad kan du hämta från 4-4-matchen i Berlin?

- Absolut ingenting. Förutom att vi gjorde en otrolig comeback men som försvarare vill man inte vara med om att släppa in fyra mål utan helt glömma. Jag hoppas inte blir en sådan match att vi ligger under med mycket. Det var en overklig match, hoppas det blir en annan matchbild. Förhoppningvis kan vi hålla nollan och vi har varit starka här mot Danmark, Peru och Sydkorea och det är en styrka som vi kan luta oss emot. Sedan vet vi att vi kan få en chans, en fast situation eller en straff. Därifrån kan vi vinna matchen.

Hur ser du på att trycket ligger på Tyskland?

- Allt ändrades när vi såg att Mexiko vann mot Tyskland och gruppen blev väldigt mycket tuffare än vad det varit om Tyskland hade vunnit. Nu när vi vann vår första match så är pressen på tyskarna. Jag tror inte att de påverkas så mycket av det. Klart att så länge vi håller nollan och håller dem borta så kommer de bli mer och mer frustrerade. Vet hur viktig match det är för dem.

Hur ska ni få fart på Emil Forsberg?

- Vi vet att han är viktigt och skicklig, det har han visat i kvalet och mot Italien. Sydkorea hade mer eller mindre en punktmarkering och han fick inte de ytor som han är så duktig på. Tror inte Tyskland kommer spela likadant som Sydkorea gjorde mot Emil. Han är väldigt viktig för oss och är duktig och skicklig på att hitta ytor mellan lagdelarna och när vi väl vinner boll är det viktigt att vi hittar in till Emil och till Viktor eller Jimmy och få till kontringslägen eller att de kan få boll rättvända om anfallarna spelar tillbaka. Det blir nyckeln för oss, vi kan inte försvara oss i 90 minuter och bara slå i väg bollarna.

Har han någon fördel av att spela i Bundesliga?

- Det har nog till en viss del. Han vet hur de försvarar mot honom och vilket motstånd han kommer att möta. Emil är viktig för oss och jag hoppas att han får visa det nu mot Tyskland.

På plats i Ryssland så följer Andreas Granqvist två utvecklingar i Sverige. Framför allt hans gravida fru och lagkaptenen är beredd att hyra ett plan och åka hem om det passar in i matchschemat. Dessutom följer han Helsingborgs IF som han ska spela för efter VM och göra återkomst för 29 juli mot Jönköping Södra i en match i superettan.

På plats på spelarhotellet följde han HIF:s 3-3 mot Varberg.

- Hahaha, jag var lite frustrerad när jag tittade på matchen i går. De kämpar, krigar och gör sitt bästa. Jag har fokus här. Men det blir lite omställning när jag flyttar hem.

Ångrar du beslutet att flytta hem när du ser hur det går?

- Nej, absolut inte. När vi väl tog beslutet att flytta hem så har jag inga åsikter. De jobbar stenhårt, tror på det här och har ett bra lag så det ska nog reda ut sig.

Har du varit bättre som spelare?

- Nej, det tror jag inte. Jag tror att jag är på in peak.

Inget snack om att HIF får en klassförstärkning, men först ska den tidigare anfallsutfyllnaden leda Sverige så långt det bara går i VM.