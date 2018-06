Inte ens hälften av matcherna spelade - redan fler straffar än i VM 2014

Videodomarsystemet VAR används för första gången i ett stort mästerskap. Det har av TV4:s studio nämnts som en av anledningarna till det stora antal straffar under VM i Ryssland.

Under lördagen kom straff nummer 13 - Eden Hazards mål mot Tunisien - och straff nummer 14 - Carlos Velas mål mot Sydkorea. Det betyder att det redan är fler straffar i årets mästerskap än det var 2014 - då 13 straffar dömdes i Brasilien, det skriver statistiktjänsten Gracenote.

Sydkorea-Mexiko är VM:s 28:e match av totalt 64. Rekordet för antalet straffar i ett VM är 18 stycken. Det har skett vid tre tillfällen tidigare, 1990, 1998 och 2002.

