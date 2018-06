Tidigare under lördagen kom uppgifter om att Nike inte komma sponsra Irans landslagsspelare med skor till sommarens VM. Dessutom har landet fått två träningsmatcher inställda. Först valde Grekland att ställa in mötet med Iran innan laget anordnade en ny match mot Kosovo, men den matchen ställdes också in. Och Irans portugisiska förbundskapten Carlos Queiroz är minst sagt besviken.

- Vissa folk frågar varför vi inte träningsspelar mot Italien. Det här är pinsamt. De vet om alla problem mycket väl, säger han till Fars News Agency enligt Persian Footballs Twitter-konto.

I samband med en av Irans träningar på samlingen inför VM riktade tränaren Queiroz skarp kritik mot att det iranska fotbollsförbundet nedvärderas.

- De vet att vi inte har de resurser som är nödvändiga och inget lag spelar mot oss. De vet att vi får grymma sanktioner.