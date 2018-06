JUST NU: Stjärnan in från bänken - så startar Frankrike och Peru

Frankrike besegrade i premiären Australien med 2-1 och ställs i eftermiddag mot Peru, som föll i premiären med 1-0 mot Danmark i grupp C. Frankrike gör två förändringar i startelvan, då Olivier Giroud och Blaise Matuidi går in från start i eftermiddag.

Perus anfallsstjärna Paolo Guerrero var bänkad mot Danmark, men får nu spela från start på topp i stället för Jefferson Farfan.

Startelvor:

Frankrike: Lloris - Pavard, Varane, Umtiti, Hernandez - Matuidi, Kanté, Pogba - Griezmann, Giroud, Mbappé.

Peru: Gallese - Advincula, Ramos, Rodriguez, Trauco - Yotun, Aquino - Carrillo, Cueva, Flores - Guerrero.

Matchen börjar klockan 17.00 och sänds på TV4, C More Fotboll och streamat på C More.